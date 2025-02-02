Щенок Кефирчик из зоны СВО обрел дом в Рязанской области

Щенок из зоны СВО по кличке «Кефирчик» обрел дом в Рязанской области. Историю маленького путешественника рассказали в телеграм-канале «Балтийские волки».

Приключения Кефирчика начались на передовых позициях близ населенного пункта Липцы Харьковской области, где бойцы ВС РФ держали оборону. В один из ноябрьских дней наши защитники подобрали живой комочек счастья, выползший из укрытия. После того как бойцы вернулись в тыловой район, первым делом попросили медиков осмотреть их питомца и сделать ему необходимые прививки!

Кефирчик быстро завоевал сердца бойцов 9 полка. Он стал источником любви и преданности, которые греют душу на передовой. Потому нелегко далось решение найти для него заботливую семью. Щенок обрёл новый дом в Рязанской области, куда его отвёз один из бойцов в свой отпуск.