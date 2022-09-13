В городе Раменское шестилетнюю девочку нашли в квартире с трупами родителей, сообщила пресс-служба ГУ СК России по Московской области.

Информацию об обнаружении тел мужчины и женщины без признаков насильственной смерти в квартире на улице Десантной правоохранители получили 13 сентября. Была инициирована доследственная проверка.

Девочку для обследования госпитализировали.

— Угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется, телесных повреждений не установлено, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Известно, что на учёте семья не состоит. Причину смерти людей установят эксперты.

По данным прокуратуры региона, возраст женщины 46 лет, мужчины 42 года. Их 6-летняя дочь госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом обезвоживание. Угрозы жизни и здоровья ребёнка не имеется.