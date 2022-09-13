В городе Раменское шестилетнюю девочку нашли в квартире с трупами родителей, сообщила пресс-служба ГУ СК России по Московской области.
Информацию об обнаружении тел мужчины и женщины без признаков насильственной смерти в квартире на улице Десантной правоохранители получили 13 сентября. Была инициирована доследственная проверка.
Девочку для обследования госпитализировали.
Известно, что на учёте семья не состоит. Причину смерти людей установят эксперты.
По данным прокуратуры региона, возраст женщины 46 лет, мужчины 42 года. Их 6-летняя дочь госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом обезвоживание. Угрозы жизни и здоровья ребёнка не имеется.