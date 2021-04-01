Схема движение в центре Рязани изменится из-за ремонта теплосетей

На перекрёстке улиц Маяковского и Есенина (дублёр) закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Причина перекрытия — работы на теплосети с 22.00 2 апреля до 04.00 5 апреля.

Схема движения транспорта изменится.

Троллейбусы №3 между остановками «Дом печати» – «Радиоуниверситет» поедут по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, затем по обычному маршруту.

Троллейбусы маршрутов №5, наружный и внутренний, объединят в один. Они будут ездить по направлению: улица Строителей, улица Островского, улица Чкалова, Вокзальная улица, Первомайский проспект, улица Маяковского, разворот на пл. Мичурина, улица Маяковского, Первомайский проспект, Вокзальная улица, улица Чкалова, улица Островского, улица Строителей (конечная), улица Островского, улица Стройкова, улица Гагарина, Спортивная улица, улица Есенина, разворот на Театральной пл., улица Есенина, Спортивная улица, улица Гагарина, улица Стройкова, улица Островского, улица Строителей.

Троллейбусы маршрута No8 между площадью Победы и остановкой «Дом печати» поедут через улицы Дзержинского, Гагарина, Есенина, Горького. Это касается прямого и обратного направления.

Автобусы №№4, 13, 16, 17, 20, 21 между остановками «Дом художника» – «Театральная площадь» поедут по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина.

Автобусы маршрутов №№34, 77 между площадью Мичурина и площадью Театральной поедут по улицам Введенской, Ленина. В обратном направлении по улицам улицам Есенина, Горького, Введенской, Маяковского.