Шаманка рассказала о мистических знаках в жизни Анастасии Заворотнюк

Портал Life.ru побеседовал с сумеречной шаманкой Верой Филипповой. Шаманка рассказала о том, как близкие Анастасии Заворотнюк до последнего боролись за её жизнь. По словам Веры, ментальное и физическое состояние актрисы было крайне истощено. Заворотнюк жила лишь благодаря поддержке своих родных.

По словам Филипповой, Анастасия уже долгое время была готова к встрече со смертью. Шаманка утверждает, что духи передали ей сообщение о некоем особом поручении, которое актриса оставила своим близким. Мы скоро узнаем, что это за поручение.

Жизнь Заворотнюк была полна мистических событий и загадок. Она обратила внимание на то, что актриса родилась 3 апреля и скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. Число 3 в различных культурах и религиях считается священным.

В христианстве число 3 ассоциируется с Святой Троицей — Богом-Отцом, Богом-Сыном и Святым Духом. В буддизме уделяют особое внимание тройственности ума, речи и действий. В индийской философии число 3 связано с тремя основными гунами — саттвой, раджасом и тамасом.

Сейчас, по словам шаманки, Заворотнюк находится в лучшем мире, свободная от боли и страданий. Родственники актрисы понимали трагический исход ещё до её смерти. Вера Филиппова отметила, что в доме были мистические знаки, такие как сломанная техника и остановившиеся часы.