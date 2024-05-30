Четверг, 30 мая, 2024

Шаманка рассказала о мистических знаках в жизни Анастасии Заворотнюк

Автор: 7info

Опубликовано

Анастасия Заворотнюк, фото: vk.com/azavorotnyuk

Портал Life.ru побеседовал с сумеречной шаманкой Верой Филипповой. Шаманка рассказала о том, как близкие Анастасии Заворотнюк до последнего боролись за её жизнь. По словам Веры, ментальное и физическое состояние актрисы было крайне истощено. Заворотнюк жила лишь благодаря поддержке своих родных.

По словам Филипповой, Анастасия уже долгое время была готова к встрече со смертью. Шаманка утверждает, что духи передали ей сообщение о некоем особом поручении, которое актриса оставила своим близким. Мы скоро узнаем, что это за поручение.

Жизнь Заворотнюк была полна мистических событий и загадок. Она обратила внимание на то, что актриса родилась 3 апреля и скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. Число 3 в различных культурах и религиях считается священным.

В христианстве число 3 ассоциируется с Святой Троицей — Богом-Отцом, Богом-Сыном и Святым Духом. В буддизме уделяют особое внимание тройственности ума, речи и действий. В индийской философии число 3 связано с тремя основными гунами — саттвой, раджасом и тамасом.

Сейчас, по словам шаманки, Заворотнюк находится в лучшем мире, свободная от боли и страданий. Родственники актрисы понимали трагический исход ещё до её смерти. Вера Филиппова отметила, что в доме были мистические знаки, такие как сломанная техника и остановившиеся часы.

«Я чувствую, что дочь Анастасии, Анна, увлечена эзотерическими практиками. Она является проводником и тонко ощущает этот необычный мир. Её любимая мама часто будет являться ей во сне, чтобы давать советы с того света», — сказала шаманка.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Дрон ВСУ атаковал «Газель» в Белгородской области, погиб человек

Семьи с невысокими доходами смогут получить выплату в Социальном фонде

На улице Крупской в Рязани ребёнок упал со второго этажа

Стала известна биография нового руководителя РГРТУ Сергея Банникова

Россия не позволит Украине подписать что-то, кроме капитуляции — политолог

Рязанцы вновь могут увидеть северное сияние

В небе над Рязанью видели гало

Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который ударил ножом своего знакомого

Филипп Киркоров покажет своё королевство

Рязгордума приняла несколько важных решений на заседании 30 мая

16-летний мотоциклист из Кораблина получил травмы в ДТП

В Рязани официально утвердили дату проведения Дня города

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Дрон ВСУ атаковал «Газель» в Белгородской области, погиб человек

Новости мира
Еще 9 человек пострадали: 4 женщины и 5 мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона

Семьи с невысокими доходами смогут получить выплату в Социальном фонде

Новости мира
С 2026 года в России вводится «семейная налоговая выплата».

На улице Крупской в Рязани ребёнок упал со второго этажа

Новости Рязани
Сотрудники прокуратуры дадут оценку надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка.

Стала известна биография нового руководителя РГРТУ Сергея Банникова

Новости Рязани
Минобрнауки РФ сообщило о назначении исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина Сергея Банникова.

Россия не позволит Украине подписать что-то, кроме капитуляции — политолог

Новости мира
Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам о мире, но не о перемирии.