Сестра пострадавшего от дрона ВСУ мальчика под Белгородом раскрыла детали трагедии

Сестра девятилетнего Платона из Белгородской области, у которого в руках взорвался беспилотник ВСУ, рассказала, где мальчик нашел дрон, сообщает телеграм-канал SHOT.

По ее словам, объект лежал во дворе и напоминал «игрушку» из обычного картона.

«Может быть, метр на метр, большой такой. Не пищал, не мигал — ничего. Перемотан он был белыми нитками, склеенный скотчем, очень аккуратно был сделан», — отметила женщина.

Семья мальчика находилась в доме. Ребенок отпросился погулять и схватил «самолет», после чего прогремел страшный взрыв.

Родственница пояснила, что у ее брата диагностировали открытые переломы и дырку в левом плече. Также у него было сильно посечено лицо и грудная клетка. Мальчику сделали операцию, его перевезли из Белгородской области в Москву.

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