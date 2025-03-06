Сергей Миронов потребовал радикально увеличить расходы на здравоохранение

Главным способом решения проблем в государственной системе здравоохранения является увеличение финансирования, которое нужно довести до 7% от ВВП страны. Об этом заявил лидер партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

В среду в Госдуме в рамках «правительственного часа» обсуждали проблему нехватки медицинских кадров и подготовку специалистов.

«Глава Минздрава Михаил Мурашко поставил правильный диагноз государственной политике в области здравоохранения: у нас лечат не болезнь, а симптомы. Потому что на полноценное «лечение» не выделяется достаточно средств. И председатель Госдумы Вячеслав Володин прямо указал на недофинансирование как на главную проблему в образовании и здравоохранении», – сказал лидер СРЗП.

Реклама

В частности, напомнил он, майский указ Президента о повышении зарплат врачей до 200% от среднего уровня по региону спустя 13 лет все еще остается для большинства регионов несбыточной мечтой. То же самое касается и выделения жилья, индексации стимулирующих выплат, введения единой системы оплаты труда, чтобы медработники не уезжали из провинции в крупные центры.

«Разговоров по каждой такой позиции много – толку ноль! Дефицит кадров только увеличивается, потому что старшее поколение врачей уходит на пенсию, а молодежь предпочитает частные клиники. Наша фракция уже много лет настаивает на увеличении расходов на здравоохранение до 7% от ВВП страны. В текущих условиях это требует дополнительно около 3 триллионов рублей, и СРЗП указывала источники этих средств. Рассчитываю, что после слов спикера Государственной Думы в правительстве услышат наконец наши предложения», – заключил Сергей Миронов.

Общий размер ВВП России в 2025 году, по прогнозам, составит около 150 триллионов рублей, а общие расходы на здравоохранение – 7,6 триллиона.