Сергей Безруков рассказал, где стоит побывать в Санкт-Петербурге

Актёр Сергей Безруков ответил на просьбу подписчиков ВКонтакте порекомендовать места, которые стоит посетить в Санкт-Петербурге.
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Для прогулок артист предложил Летний сад, отметив, что уже сейчас там особенно хорошо. ⠀
Актёр Сергей Безруков ответил на просьбу подписчиков ВКонтакте порекомендовать места, которые стоит посетить в Санкт-Петербурге.
Для прогулок артист предложил Летний сад, отметив, что уже сейчас там особенно хорошо. ⠀
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