5.6 C
Рязань
Среда, 11 мая, 2022

Сергей Безруков рассказал, где стоит побывать в Санкт-Петербурге

spot_img
На главнуюНовости мира

Сергей Безруков рассказал, где стоит побывать в Санкт-Петербурге

7info
Сергей Безруков, фото: vk.com/sv_bezrukov

Актёр Сергей Безруков ответил на просьбу подписчиков ВКонтакте порекомендовать места, которые стоит посетить в Санкт-Петербурге.

— В первую очередь, это, конечно же, набережные, — написал Безруков. — Набережная Невы с потрясающим видом на Петропавловку, Фонтанка, Мойка, Канал Грибоедова… Если будет возможность, я очень рекомендую покататься на катере, и посмотреть Санкт-Петербург с воды. Это действительно захватывающее зрелище.

- Реклама -

Для прогулок артист предложил Летний сад, отметив, что уже сейчас там особенно хорошо. ⠀

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru