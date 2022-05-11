Сергей Безруков рассказал, где стоит побывать в Санкт-Петербурге

— В первую очередь, это, конечно же, набережные, — написал Безруков. — Набережная Невы с потрясающим видом на Петропавловку, Фонтанка, Мойка, Канал Грибоедова… Если будет возможность, я очень рекомендую покататься на катере, и посмотреть Санкт-Петербург с воды. Это действительно захватывающее зрелище.