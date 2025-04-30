Сахарным диабетом в Рязанской области болеют почти 47 тысяч человек

В Рязанской области сахарным диабетом 1 и 2 типа болеют 46 905 человек. В первом квартале 2025 года о своем заболевании узнали 348 пациентов.

Главными факторами риска заболевания считаются лишний вес и наследственность. Как диабет повлияет на качество жизни, зависит от самого пациента. Как правило, диабет влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, глаз и почек.

Главное, чему должен научиться больной диабетом, – контроль показателей крови. Для этого им выдают тест-полоски – в 2025 году область закупила 100 000 упаковок.

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Всем рязанцам с диабетом назначают обучение в школе сахарного диабета. В школе врач-эндокринолог и медсестра научат их основам питания, контроля показателей крови. Здесь они узнают, что делать, чтобы предотвратить негативные последствия для здоровья. В Рязанской области функционирует 21 школа сахарного диабета. С начала 2025 года в них прошли обучение 1653 человека.