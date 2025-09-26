С начала сентября в Касимовском округе произошло два ДТП с лосями

С начала сентября 2025 года на дорогах Касимовского муниципального округа Рязанской области зафиксировали два ДТП с участием диких животных. Об этом сообщил телеграм-канал «Автоклуб Касимов». В обоих случаях в аварии попадали лоси. К счастью, люди не пострадали, но автомобили получили серьёзные повреждения.

15 сентября около 19:30 на 121-м км трассы «Шацк-Сасово-Касимов» водитель «Мерседеса» сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.

23 сентября утром аналогичная авария произошла на 249-м км трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Водитель автомобиля «Черри» также наехал на выбежавшего на дорогу лося.

Оба ДТП произошли на дорогах, где дикие животные часто выходят на проезжую часть. Водителям стоит быть особенно внимательными в лесных зонах, особенно в тёмное время суток, когда видимость ограничена.