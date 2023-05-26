С начала года в Рязани 990 водителей наказаны за заезд на газон

С начала года 990 нарушителей привлечены к ответственности за заезд автотранспортных средств на газон. Такие данные приводят административные комиссии при администрации города Рязани.

За заезд автотранспортных средств на газоны, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и стоянку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 1147000 рублей.

В соответствии с Правилами благоустройства на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках.

На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности запрещается заезжать на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадрациклах.