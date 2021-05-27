Рязанца допросят по делу о самоубийстве прокурора Светланы Евликовой

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Рязанца Андрея Борисова пригласили на допрос по делу о самоубийстве прокурора Светланы Евликовой. По данным «Новой газеты«, это сделали после обращения мужчины к главе СК Александру Бастрыкину.

Андрей Борисов утверждает, что у него есть важная информация по делу о доведении до самоубийства рязанского прокурора. В своем обращении он подчеркнул, что именно Евликова занималась его показаниями о коррупции в прокуратуре.

Рязанец уверяет, что женщина во время телефонного разговора прямо указала ему на своего начальника Олега Воропаева. Якобы, он препятствовал объективному расследованию дел о коррупции.

Доказательства в виде аудиозаписей Борисов пообещал предоставить следователям.

Напомним, прокурор Светлана Евликова покончила с собой 16 мая. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.