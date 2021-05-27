20.9 C
Рязань
Четверг, 27 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Рязанца допросят по делу о самоубийстве прокурора Светланы Евликовой

Елена Лобанова
- Advertisement -

Рязанца Андрея Борисова пригласили на допрос по делу о самоубийстве прокурора Светланы Евликовой. По данным «Новой газеты«, это сделали после обращения мужчины к главе СК Александру Бастрыкину. 

Андрей Борисов утверждает, что у него есть важная информация по делу о доведении до самоубийства рязанского прокурора. В своем обращении он подчеркнул, что именно Евликова занималась его показаниями о коррупции в прокуратуре. 

Рязанец уверяет, что женщина во время телефонного разговора прямо указала ему на своего начальника Олега Воропаева. Якобы, он препятствовал объективному расследованию дел о коррупции.  

Доказательства в виде аудиозаписей Борисов пообещал предоставить следователям.

Напомним, прокурор Светлана Евликова покончила с собой 16 мая. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]