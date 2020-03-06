Живучесть микробов повышается

В четверг, 5 марта, в редакции РИА «7 новостей» прошёл круглый стол с врачами и специалистами Роспотребнадзора, на котором обсуждались вопросы возникновения эпидемий и пандемий.

Ситуацию прокомментировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова.

—Мы живём не в стерильном мире. Микробы развиваются по своему сценарию и живут своей жизнью. Люди воздействуют на них с помощью вакцин и антибиотиков. В свою очередь их живучесть повышается. Вирус сохраняется в течение нескольких часов на любых поверхностях. Для размножения ему нужен живой тёплый организм человека или животного. Эти млекопитающие связаны по жизни друг с другом. Названия «свиной» и «птичий» грипп говорят сами за себя. Резервуаром для этих вирусов являются птицы и свиньи.

В 20 веке человечество столкнулось с эпидемией «испанки». Тогда впервые заговорили об изобретении биологического оружия, что, конечно же, абсурдно.

Когда в 2009 году мы имели эпидемию свиного гриппа, учёные прогнозировали этот факт.

Любое заболевание имеет цикличность и периодичность. Дифтерия, например, регистрируется каждые 20-25 лет, столбняк 25- 30 лет. Это происходит потому, что у населения утрачивается иммунная память.