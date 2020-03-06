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Кому легче искать работу в Рязанской области – мужчинам или женщинам?

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, кому легче искать работу – мужчинам или женщинам. 

Почти половина работающих соискателей потратили на поиск своей текущей работы менее месяца (46%). Различий в длительности поиска работы между мужчинами и женщинами нет, зато есть отличия между возрастными группами: чем старше соискатель, тем больше времени у него ушло на поиск работы. В возрастной группе от 55 лет и старше 14% соискателей искали свою текущую работу год или больше, в то время как среди соискателей от 18 до 24 лет эта доля составила лишь 2%. 58% работающих соискателей из рабочего персонала искали работу менее месяца, также менее месяца тратили на поиски работы 38% соискателей Рязанской области. 

Среди неработающих соискателей, прошедших опрос, 10% пока вообще не имели работы, 38% – нашли предыдущую работу менее чем за месяц, 29% –  искали работу от 1 до 3 месяцев. У 5% поиск занял год и более, 17% – от 6 до 12 месяцев. Разницы в длительности поисков между мужчинами и женщинами также не обнаружено, зато половина соискателей из автобизнеса нашли работу менее чем за месяц.

Среди работающих соискателей, нашедших работу менее, чем за месяц, по 36% соискателей считают такую длительность нормальной и «однозначно быстрой», ещё 22% –  «скорее быстрой». Чем дольше соискатели искали работу, тем вероятнее они считают такую длительность поиска долгой и менее нормальной.

15% соискателей Рязанской области заявили, что сталкивались с отказами в приёме на работу на основании их пола, причём работодатели открыто им говорили, что ищут кандидата другого пола. 16% соискателей утверждают, что получали отказы на основании пола, но работодатели не говорили об этом открыто, хотя это становилось понятно по другим признакам: среди женщин эта доля составила 22%, среди мужчин –  10%. Не сталкивались с такого рода отказами 69% респондентов, причём среди мужчин эта доля выше, чем среди женщин (74% против 63%). 

Женщины из возрастной группы 25-34 лет чаще всего сталкивались с отказами в приеме на работу на основании пола: 16% заявили, что им открыто говорили о том, что ищут кандидатов другого пола, 24% — что поняли это по другим признакам. В этой возрастной группе только 60% не сталкивались с отказами на основании пола, в то время как, например, среди женщин от 55 лет и старше эта доля составила 71%. Среди мужчин разных возрастных групп ситуация похожая, однако доля тех, кто не сталкивался с отказами в приёме на работу, ниже, чем среди женщин: 71% в группе от 25 до 34 лет.

Чаще всего получали отказы на основании пола женщины из строительной и транспортной сфер (56% и 52% соответственно). Среди мужчин чаще сталкивались с отказами на основании пола соискатели из сферы HR (60%) и туризма (59%).

Вот некоторые примеры должностей, на которые отказывали женщинам из-за пола:

• Data analyst

• Frontend developer

• IT-директор

• PR менеджер

• QA Engineer

• Technical artist

• Архитектор, инженер 

• Аудитор

• Бармен

• Брокер

• Видеомонтажер, режиссер

• Гейм-дизайнер

• Дизайнер-конструктор

• Директор по маркетингу

• Логист

• Мастер по ремонту оргтехники, инженер

• Менеджер ВЭД

• Менеджер по продажам 

• Начальник ПТО

• Оперуполномоченный УВД

• Переводчик компьютерных игр

• Сварщик

• Участковый

• Фельдшер 

• Электромонтер

• Юрист, юрисконсульт

Вот некоторые примеры должностей, на которые отказывали мужчинам из-за пола:

• Администратор

• Менеджер по продажам

• Бухгалтер

• Продавец-консультант

• Оператор ПК

• Официант

• Маркетолог

• Дизайнер

• Хостес

• Менеджер по персоналу

• Уборщик

• Оператор call-центра

• Медицинская сестра

• Флорист, официант

• Секретарь судебного заседания, администратор

• Фасовщик

• Технолог

• Учитель информатики

• Овощевод

• Упаковщик, фасовщик, комплектовщик

• Фельдшер

– Мы также спрашивали женщин-соискателей области, сталкивались ли они со сложностями в поисках работы, будучи в следующих ситуациях: при наличии маленьких детей, при выходе из декрета, будучи не замужем, при отсутствии детей, при изменении семейного положения. Выяснилось, что чаще всего с проблемами при трудоустройстве сталкивались незамужние соискательницы без детей – их 28 процентов, – комментирует Анна Зубкова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Поволжью.

При наличии маленьких детей чаще сталкивались с трудностями женщины в возрасте от 35 до 44 лет (39%), в этой же возрастной группе выше доля тех, кто испытывал трудности при поиске работы при выходе из декрета (29%). Возрастная группа 25-34 лет оказалась наиболее уязвимой к трудностям при поиске работы будучи не замужем (30%) и при отсутствии детей (34%).

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