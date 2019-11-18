Жительницу Рязанской области будут судить за убийство

В Шилове завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено в посёлке Шилово днём 28 августа 2019 года. В одном из домов между двумя ранее знакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина квартиры. После этого обвиняемая, защищая своего сожителя, один раз ударила гостя ножом в грудь. От полученной раны 36-летний пострадавший умер по дороге в больницу.



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В настоящее время уголовное дело передано в суд.

