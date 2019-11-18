РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 131. Экспорт банкнот. Какие страны печатают деньги на стороне?

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Национальная валюта – один из символов любого государства. Это знак единой финансовой системы. Центральные банки разных стран стараются выпускать деньги, которые были бы запоминающимися и защищенными. Но в мире немало примеров, когда столь важную задачу, как печать банкнот, доверяют соседям по земному шару, ведь для ее исполнения нужно располагать полиграфией высочайшего качества.

Самый близкий россиянам пример – фабрика «Гознак», которая изготавливает российские рубли. Но она также является денежным сердцем Ливана, Йемена, Гватемалы и некоторых других стран Ближнего Зарубежья, Африки и Азии. В 2012 году поступил заказ из Сирии. Ранее эта арабская страна печатала свои фунты в Австрии, но затем Евросоюз объявил блокаду, и над Сирией замаячил призрак бюджетного дефицита. В отдельные государства Россия поставляет банкнотную бумагу, однажды даже отправляли ее не куда-нибудь, а на историческую родину всех листов – в Китай.

Заказ за рубежом иногда может привести к непредвиденной ситуации. В 2018 году разразился настоящий скандал: чиновники Либерии заявили, что за несколько месяцев при транспортировке пропали 16 миллиардов либерийских долларов (около 104 миллионов долларов США). Деньги прошли через таможню, но до Центрального банка Либерии так и не добрались. Чуть позже власти поспешили опровергнуть заявление коллег, мол, сумма, которая составляет ни много ни мало 5% ВВП страны, все это время спокойно лежала в ячейках. Но денежки нашли, а осадок остался, поэтому разбирались в ситуации еще долго.