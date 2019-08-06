Жительница Рязани пожаловалась на негативную сторону празднования Дня города

Жительница улицы Почтовой в Рязани Нина Кострикина пожаловалась на странице губернатора Николая Любимова на последствия празднования Дня города.



Уважаемый Николай Викторович! Праздники – это хорошо! Но не для всех! Жители дома 62 по ул. Почтовой видят только отрицательное от этих праздников! Во дворе пьют всю ночь, бросают бутылки в кусты на детскую площадку, под окнами у нас общественный туалет, всю ночь мы слушаем нецензурную брань! А полиция в наш двор не заходит, он ведь не освещён! Просим обеспечить нам нормальную жизнь! Если есть деньги на проведение праздников, то и найдутся на небольшой забор для ограждения нас от праздной публики! Очень просим Вас это сделать!

