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Жительница Рязани пожаловалась на негативную сторону празднования Дня города

Жительница улицы Почтовой в Рязани Нина Кострикина пожаловалась на странице губернатора Николая Любимова на последствия празднования Дня города. 

Уважаемый Николай Викторович! Праздники – это хорошо! Но не для всех! Жители дома 62 по ул. Почтовой видят только отрицательное от этих праздников! Во дворе пьют всю ночь, бросают бутылки в кусты на детскую площадку, под окнами у нас общественный туалет, всю ночь мы слушаем нецензурную брань! А полиция в наш двор не заходит, он ведь не освещён! Просим обеспечить нам нормальную жизнь! Если есть деньги на проведение праздников, то и найдутся на небольшой забор для ограждения нас от праздной публики! Очень просим Вас это сделать!

В ответ на этот комментарий представитель администрации Рязани посоветовал сообщать о противоправных действиях в полицию, а насчёт забора обратиться в свою управляющую компанию. 

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