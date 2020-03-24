Житель Рязани до смерти избил гостя

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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, 1957 года рождения. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено 12 ноября 2019 года в одном из домов на улице Комбайновой в Рязани. Обвиняемый во время застолья со спиртным избил своего знакомого, отказавшегося покинуть квартиру. После этого хозяин вынес пострадавшего в подъезд. Там избитый мужчина умер.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. Оно передано в суд.

