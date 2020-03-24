Сотрудники рязанской скорой помощи рассказали, как проводят время на карантине

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Минздрав Рязанской области опубликовал рассказ работников скорой помощи, которые сейчас находятся на карантине. 

Напомним, в Рязани сейчас временно сидят по домам сотрудники двух бригад скорой помощи. Два фельдшера и два водителя –  Татьяна Машкова, Людмила Ерыкалова, Вячеслав Суринов и Николай Минаев. Все они контактировали с пациентами, которые предположительно находились в контакте с заболевшими коронавирусом. Медики сдали анализы на COVID-2019 и ждут результатов.

Людмила Ерыкалова рассказала, что сейчас занимается домашними делами. Теми вещами, до которых ранее не доходили руки. Она отметила, что ничего героического не совершила – просто выполняла свою работу. С коллегой согласна и Татьяна Машкова, которая считает произошедшее повседневной работой. 

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