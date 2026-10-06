Рязанцам рассказали, когда в регионе начнется настоящая зимняя погода

Гололед и минусовая температура придут в Рязанскую область не раньше начала ноября. До конца октября в регионе сохранится погода теплее климатической нормы, рассказала «Абзацу» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, неблагоприятные зимние явления в Центральной России обычно появляются в последние дни октября или в начале ноября. В этом году октябрь, по прогнозу, окажется теплее нормы.

«Поскольку октябрь прогнозируется теплее нормы, гололеда и минусовую температуру — неблагоприятные явления — можно ожидать не раньше начала ноября», — пояснила Позднякова.

Таким образом, в ближайшие недели жителям Рязанской области не стоит ждать устойчивого перехода к зимней погоде.

Татьяна Позднякова ранее давала долгосрочный прогноз для Москвы, Подмосковья и соседних регионов. Согласно наиболее вероятному сценарию, первый снег в Центральной России может выпасть уже в начале ноября.

В прогнозе речь идет в том числе о Рязанской области. При этом долгосрочные оценки могут корректироваться по мере приближения зимнего периода.