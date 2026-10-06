После обращения к омбудсмену рязанке выдали направление на сложную операцию

Жительнице Рязанской области помогли получить направление на высокотехнологичную медицинскую помощь в специализированной клинике Санкт-Петербурга. Женщина длительное время не могла оформить необходимый документ для госпитализации после операции на позвоночнике.

После перенесенной операции на позвоночнике у женщины возникли осложнения. Ее состояние сопровождалось сильными болями, судорогами и нарушением способности самостоятельно передвигаться.

Для дальнейшего хирургического лечения пациентке рекомендовали специализированную клинику в Санкт-Петербурге. Квоту на операцию она уже получила, однако для госпитализации требовалось направление по форме 057/у.

Получить документ по месту наблюдения женщина долгое время не могла.

Рязанка обратилась к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной. Омбудсмен взяла ситуацию на контроль и направила обращение в региональное министерство здравоохранения.

После рассмотрения вопроса врачебная комиссия с учетом консультации главного внештатного специалиста министерства по нейрохирургии выдала заявительнице направление для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Таким образом, вопрос с оформлением документа для госпитализации удалось решить.