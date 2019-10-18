За помощь в раскрытии убийства ветерана в Рязани заплатят ещё полмиллиона

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в соцсети прокомментировал ситуацию с выплатой вознаграждения за информацию, которая помогла задержать подозреваемого в убийстве в Рязани ветерана ВОВ Павла Макеева и его супруги.



– Вознаграждение мецената, о котором я писал, было направлено на лечение ветеранов Великой Отечественной войны и детей. Такое предложение внёс Следственный Комитет, мы поддержали, – сообщил Любимов. – Позже выяснилось, что наши коллеги из регионального следственного управления объявили благодарность рязанцу Михаилу Агапкину за помощь в раскрытии преступления.



После этого было принято решение выплатить и ему обещанное вознаграждение в 500 тысяч рублей.

