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Водитель, подозреваемый в смертельном ДТП в Ряжском районе, был нетрезв

В отношении водителя, который подозревается в совершении смертельного ДТП в Ряжском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Напомним, авария с участием автомобилей «Опель Астра» и «Шевроле Авео» произошла вечером в субботу, 10 августа, в селе Новое Еголдаево Ряжского района. В результате неё погибла 53-летняя пассажирка «Шевроле». 

 По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Опель» не выбрал безопасную скорость. Кроме того, он сел за руль в нетрезвом виде – при освидетельствовании прибор показал  0,862 промиль на литр выдыхаемого воздуха.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.264 УК РФ, виновному может грозить до 12 лет лишения свободы. Следствие просит суд поместить задержанного водителя под стражу.

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