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В Рязани продолжается фестиваль современного искусства «Параллели»

В музейно-выставочном центре «Фотодом» продолжает свою работу III фестиваль современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж», посвящённый Году театра. С 12 по 18 августа рязанцев приглашают принять участие и стать зрителями следующих интересных событий.

Во вторник, 13 августа, в 18.00 режиссёр, педагог по актёрскому мастерству и технике речи, руководитель театральной студии «Artinevery» Маргарита Мелешина проведёт тренинг «Мой голос». Двухчасовое занятие для всех желающих (18-40 лет) нацелено на развитие навыка взаимодействия со своим внутренним состоянием, на освоение новых возможностей раскрытия силы и звучания голоса. Запись на участие — vk.com/id545270828.

14 августа, в среду в 19.00 начнётся кинопоказ ленты Леонида Филатова «Сукины дети» (1990 г.) Сюжет построен на реальных событиях из жизни знаменитого Театра на Таганке, когда режиссёра Юрия Любимова лишили гражданства. Актёры, забыв о былых обидах и распрях, объединяются в борьбе за свои права, человеческое достоинство и творческую свободу… Вход свободный, 16+.

15 августа, в четверг, в 19.00 приглашаем на читку пьесы рязанского журналиста Галины Журавлевой «Неровные кончики». В 2015 году эта пьеса вошла в шорт-лист «Конкурса конкурсов» престижной российской театральной премии «Золотая маска». Читает Евгения Романова. Вход свободный, 16+.

16 августа, в пятницу, в 19.00 студентка Сайтама (Япония), блогер, журналист Дарья Ковтун прочитает тревел-лекцию «От японской философии к но и кабуки». Вход свободный.

17 августа, в субботу, в 19.00 свою новую пьесу «Я – в чёрном списке» представит автор, рязанский драматург Игорь Витренко. Её основные темы – «отцы и дети», кризис среднего возраста, любовный многоугольник: у одних героев случается первая любовь, у других, возможно, – последняя. Пьесу читают: Игорь Витренко, Мария Евдокушина, Дмитрий Рахманин, Дарья Дуженкова, Виктория Ульянич, Александр Сталь, Никита Билык, Владимир Баранов, Алёна Урбах. Вход свободный, 16+.

Экспозицию фестиваля «Параллели» в «Фотодоме» (Почтовая, 58, 2-й этаж) – фотографии, графические и живописные работы на театральную тематику, можно посмотреть ежедневно с понедельника по субботу включительно с 10.00 до 19.00. Вход на все арт-события фестиваля свободный. Предстоящие фестивальные мероприятия накануне подробно анонсируются в социальных сетях «Фотодома».

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