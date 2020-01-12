Во втором матче в Липецке рязанский «Элекс-Фаворит» сыграл вничью

В воскресенье, 12 января, «Элекс-Фаворит» (сборная Рязанской области) провёл второй матч очередного тура Первенства СФФ «Центр» по мини-футболу в Липецке с местным ЛГТУ. После победы в первой игре, рязанцы добились ничьей – 2:2.



О ходе матча рассказал генеральный директор клуба из Рязани Виталий Громов:



В первом тайме имели преимущество, не использовали несколько верных моментов. Один только наш новичок Селивёрстов мог забить трижды, но не попал из выгодных позиций. Были моменты и у других игроков, но первая половина завершилась вничью – 0:0.



Во втором тайме характер игры поменялся, она стала более нервной. Счёт открыл Илья Ловыгин после хорошей передачи Дмитрия Васина. В дальнейшем, вроде бы, контролировали ход матча, но пропустили, сначала один мяч, затем второй. После этого заменили вратаря на полевого игрока и забили. Руслан Мурашкин выдал пас на Ловыгина и тот оформил дубль. Сравняв счёт, продолжили играть впятером против четверых, были моменты, но счёт не изменился.



С выезда в Липецк везём четыре очка. Считаю, что результат очень хороший, особенно, если учесть наши проблемы с составом и то, как добирались в сильный снег. Итогом поездки доволен.

