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Владимир Моторжин сложил полномочия лидера рязанской «Деловой России»

Владимир Моторжин сложил полномочия председателя Рязанского регионального отделения «Деловой России». Об этом сообщает сайт общественной организации.

Отставку Моторжина приняли в четверг, 31 октября, на заседании совета регионального отделения «Деловой России». Моторжин сам попросил освободить его от должности в связи с состоянием здоровья. 

Врио председателя отделения стал Александр Кривов. Именно он займётся подготовкой собрания, на котором будет выбран новый председатель рязанского отделения «Деловой России». 

Владимир Моторжин возглавлял региональное отделение «Деловой России» с 2006 года. 

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