Владимир Моторжин сложил полномочия лидера рязанской «Деловой России»

Владимир Моторжин сложил полномочия председателя Рязанского регионального отделения «Деловой России». Об этом сообщает сайт общественной организации.



Отставку Моторжина приняли в четверг, 31 октября, на заседании совета регионального отделения «Деловой России». Моторжин сам попросил освободить его от должности в связи с состоянием здоровья.



Врио председателя отделения стал Александр Кривов. Именно он займётся подготовкой собрания, на котором будет выбран новый председатель рязанского отделения «Деловой России».



Владимир Моторжин возглавлял региональное отделение «Деловой России» с 2006 года.

