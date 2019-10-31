В Рязани назвали парки и скверы для благоустройства в 2020 году

По итогам первого этапа голосования жителей Рязани в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» победителем стал Верхний городской парк. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.



Голосование за парки и скверы, которые будут благоустроены в 2020 году, проходило на 11 площадках в городе. Его участниками стали почти 52 тысячи человек. Кроме Верхнего городского парка рязанцы выступили и за благоустройство детского городка на улице Новосёлов – сквер Скобелева со стороны крепости.



Также в тройку лидеров голосования вошли Комсомольский парк и Севастопольская аллея. Их также собираются благоустраивать в следующем году.

