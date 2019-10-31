В Рязани обсудили проект, направленный на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

В четверг, 31 октября, в РязГМУ им. Павлова прошел круглый стол, посвященный реализации национального проекта «Здоровье» и федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В обсуждении приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, ректор РязГМУ им. Павлова Роман Калинин, преподаватели медуниверситета, представители профсоюзов и общественности.

– Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одной из ключевых программ национального проекта «Здравоохранение». В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдалённых местностях, – отметил Роман Калинин.

Елена Митина рассказала, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделено 1 триллион 367 млрд руб., из них на развитие первичного звена планируется направить 237,5 млрд руб.

– Необходимо стремиться к тому, чтобы граждане, обращаясь за медпомощью, получали весь спектр медицинских услуг, – подчеркнула парламентарий.

На сегодняшний день полностью сформирована нормативная база, регулирующая вопросы оказания первичной помощи, определены предельные сроки ее ожидания.

Кроме федерального проекта совершенствования первичной медико-санитарной помощи, есть ещё пять федеральных проектов, также направленых на развитие и совершенствование первичного звена.

– Это развитие детского здравоохранения, переоснащение детских поликлиник; борьба с онкологическими заболеваниями и создание центров амбулаторной онкологической помощи; устранение дефицита кадров в первичном звене и непрерывное медицинское образование кадров; формирование единого цифрового контура в первичном звене; проект «Старшее поколение», входящий в нацпроект «Демография» и включающий такие мероприятия, как обеспечение транспортной доступности для сельского населения старше 65 лет, вакцинопрофилактику и дополнительные скрининги здоровья, – рассказала Елена Митина.

До середины ноября текущего года регионы должны определить перечень медицинских организаций, требующих капитального ремонта, реконструкции и отдельно те здания, которые необходимо снести, а на их месте построить новые. Эти перечни станут основой при формировании «дорожных карт» региональных программ модернизации инфраструктуры первичного звена здравоохранения.

– В паспортах должна содержаться информация о каждом медицинском учреждении, его инфраструктуре, о возможностях доехать до него, о кадровых ресурсах и их дефиците, – рассказал Владимир Хоминец. – Предстоит сделать большой объем работы, который усложняется тем, что отсутствует инструкция по заполнению паспортов. Тем не менее, мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы уложиться в указанные сроки.

Также присутствующими были затронуты темы, связанные с увеличением заработной платы медработникам, дефицитом кадров как среди врачей, так и среди младшего медперсонала, помощью субъектам РФ в обеспечении лекарственными препаратами в амбулаторном звене лиц с высоким риском сосудистых осложнений, развитием и повышением привлекательности программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и другие.