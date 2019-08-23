В Скопинском районе мотоциклист пострадал при падении в кювет

В результате ДТП в Скопинском районе пострадал 20-летний мотоциклист. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



ДТП произошло в четверг, 22 августа, в 17.45 на 68-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». Молодой человек ехал на мотоцикле ИЖ «Планета-5» в сторону Скопина и буксировал мопед «Ирбис» под управлением 16-летнего подростка. Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в кювет.



С места аварии пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что у него нет прав на управление мотоциклом, а само транспортное средство не зарегистрировано.

