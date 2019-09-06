В пятницу, 6 сентября, в ФСК «Планета спорта» в Сасове стартовали международные соревнования по полиатлону в спортивных дисциплинах: пятиборье rsh-thr-er (пулевая стрельба, плавание, спринт, бег на выносливость, метание), троеборье rsh-hex-rrs (пулевая стрельба, силовая гимнастика, гонка на лыжероллерах) и троеборье rsh-hex-er (пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на выносливость). Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.



В соревнованиях принимают участие шесть государств – Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь. Россия представлена девятнадцатью субъектами. Соревнования проводятся среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, и ветеранов. Более 40 спортивных клубов и 160 спортсменов.



В торжественном открытии соревнований приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин, глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, президент Международной Ассоциации полиатлона Евгений Столяров, президент Всероссийской Федерации полиатлона Олег Лисов, руководитель комиссии ветеранов Международной Ассоциации полиатлона Виктор Червяков, главный судья соревнований, судья международной категории Сергей Икрянников.



Павел Гамзин поприветствовал участников соревнований и выразил уверенность в том, что чемпионат и первенство мира по полиатлону станут не только ярким и зрелищным праздником, насыщенным духом спортивной борьбы, но и послужат продвижению здорового образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между государствами-участниками соревнований.



Первыми в борьбу вступили участники, выступающие в троеборье с гонкой на лыжероллерах и в соревнованиях по пулевой стрельбе. Спортсмены продолжат соревнования в силовой гимнастике и спринте, к ним присоединятся и пятиборцы. А уже завтра в борьбу вступят троеборцы, выступающие в дисциплине rsh-hex-er.

