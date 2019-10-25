В Рязанском районе установили карантин по бешенству

На территории Рязанского района установлен карантин по бешенству животных. Соответствующие постановления губернатора Рязанской области опубликованы в четверг, 24 октября.



Карантин объявлен в селе Глебово Вышгородского сельского поселения. Очаг заболевания находится в одном из домов на улице Центральной. Также карантин объявили в селе Вышгород. Здесь очаг заболевания выявлен в доме на улице Бутырки.



В обоих населённых пунктах до 21 декабря запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок и натаску собак. Также запрещается торговать домашними животными и вывозить их за пределы угрожаемой зоны.

