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В Рязанском районе установили карантин по бешенству

На территории Рязанского района установлен карантин по бешенству животных. Соответствующие постановления губернатора Рязанской области опубликованы в четверг, 24 октября.  

Карантин объявлен в селе Глебово Вышгородского сельского поселения. Очаг заболевания находится в одном из домов на улице Центральной. Также карантин объявили в селе Вышгород. Здесь очаг заболевания выявлен в доме на улице Бутырки.

В обоих населённых пунктах до 21 декабря запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок и натаску собак. Также запрещается торговать домашними животными и вывозить их за пределы угрожаемой зоны.

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