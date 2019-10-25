Почти 1000 рязанцев подали заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Пресс-офис АНО «Россия – страна возможностей» информирует о том, что составлен рейтинг регионов-лидеров и аутсайдеров по активности подачи заявок на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

Центральный федеральный округ проявил наибольшую активность и стал лидером рейтинга. Расчет производился по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа. По итогам у Центрального федерального округа – 0,16% от общей численности населения. Аналогичный показатель – у Северо-Западного ФО. В частности, от жителей Рязанской области поступило почти 1000 заявок на участие в третьем сезоне конкурса управленцев. Это средний результат в округе.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, до окончания приема заявок на участие в конкурсе осталось три дня. «На сегодняшний день мы получили более 180 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира, – сказал Алексей Комиссаров. – Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участвовать в третьем сезоне проекта могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Как отметил Губернатор Николай Любимов, рязанцы проявили большую активность, на участие в конкурсе «Лидеры России» подано много заявок. «Это реальный шанс продемонстрировать свои лучшие профессиональные, лидерские качества, войти в кадровый резерв и получить перспективную работу, – отметил Николай Любимов. – У тех, кто не подал заявку, еще есть шанс зарегистрироваться».

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.