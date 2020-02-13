В Рязанском районе подняли цены на проезд

С начала февраля в Рязанском районе выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает ГТРК «Ока».



Повышение довольно существенное – в среднем стоимость одной остановки на маршрутах выросла на 2,5 рубля. При этом, как отмечает журналист «Оки», жителей не предупредили о повышении. О том, что билеты подорожали, многие узнали только в кассах.



Один из водителей сообщил, что на его зарплате повышение цен не скажется. В то же время он отметил, что выросли цены на топливо, на запчасти.



В Минтрансе Рязанской области сообщили, что стоимость проезда выросла на 40% маршрутов. Пассажиропоток на этих маршрутах «наиболее низкий». Цены на билеты выросли не более чем на 3-4%.

