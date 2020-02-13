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В Рязани прошёл первый слёт вожатых РДШ

В четверг, 13 февраля, в Рязани прошёл Первый слёт вожатых регионального отделения РДШ. Слёт посетили около 150 рязанцев – заместители директоров по воспитательной работе, старших вожатых, педагогов дополнительного образования. Начался слёт с исполнения гимна РДШ и показа имиджевого ролика.

– Я очень рада вас приветствовать на первом слёте вожатых РДШ. Вожатый – этот тот, у кого есть искра в сердце, кто готов дарить тепло своего сердца детям и зажигать в них искорки, а может и большое пламя, которое позволит согреть окружающих своим теплом, – обратилась к участникам министр образования и молодёжной политик Рязанской области Ольга Щетинкина.

Она отметила, что цель слёта – объединение всех участников вокруг решения общих задач. Очное знакомство, взаимодействие, ответы на волнующие вопросы позволяют развиваться.

После торжественной части началась панельная дискуссия «РДШ: помогает детям учиться, а педагогу учить?». Также в программе интенсив «Проблемы и возможности РДШ в моей школе», мастер-класс «Как организовать хорошее мероприятие в школе?» и выдача именных сертификатов.

Напомним, региональное отделение Росси существует в Рязанской области с 2015 года. Ежегодно члены организации участвуют в конкурсах федеральных проектов и становятся победителями.

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