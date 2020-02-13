Названа самая массовая банкнота в Рязанской области

По официальным данным Банка России, в 2019 году в наличной денежной массе увеличилась доля пятитысячных (с 24 до 26%) и 200–рублевых (с 2 до 3%) купюр, при этом сократилась доля 500-рублевых (с 9 до 8%) и 1000-рублевых (с 27 до 25%) банкнот. На 1 января 2020 года в стране объем наличных денег в обращении составил 10,6 трлн рублей.

Каждая третья банкнота, выданная рязанским отделением Банка России кредитным учреждениям, имела номинал 1000 рублей. Доля таких купюр в общем количестве составила 37,66%. На втором месте – 100 рублей, на третьем – 5000 рублей.

«По сумме выданных средств лидирует самый крупный номинал, наиболее востребованными остаются 100 и 1000 рублей. Их чаще используют в повседневных расчетах, поэтому банки запрашивают их в первую очередь для своих клиентов, — говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. – При этом номинальный ряд обеспечен полностью: например, в 2019 году кредитные учреждения региона получили 5,7 млн редко встречающихся сегодня купюр в 50 рублей и даже 35,6 тыс. десятирублевок».

Самая востребованная монета – 10 рублей. За прошедший год их выдано 8,48 млн единиц — 34,45% от общего количества направленных в кредитные организации. 24,14% пришлось на 1 рубль, еще 21,82 % – на пятирублевые монеты. В кредитные организации отправились и 1700 монет номиналом в 1 копейку.