На главную Новости Рязани

Названа самая массовая банкнота в Рязанской области

По официальным данным Банка России, в 2019 году в наличной денежной массе увеличилась доля пятитысячных (с 24 до 26%) и 200–рублевых (с 2 до 3%) купюр, при этом сократилась доля 500-рублевых (с 9 до 8%) и 1000-рублевых (с 27 до 25%) банкнот. На 1 января 2020 года в стране объем наличных денег в обращении составил 10,6 трлн рублей.

Каждая третья банкнота, выданная рязанским отделением Банка России кредитным учреждениям, имела номинал 1000 рублей. Доля таких купюр в общем количестве составила 37,66%. На втором месте – 100 рублей, на третьем – 5000 рублей.

«По сумме выданных средств лидирует самый крупный номинал, наиболее востребованными остаются 100 и 1000 рублей. Их чаще используют в повседневных расчетах, поэтому банки запрашивают их в первую очередь для своих клиентов, — говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. – При этом номинальный ряд обеспечен полностью: например, в 2019 году кредитные учреждения региона получили 5,7 млн редко встречающихся сегодня купюр в 50 рублей и даже 35,6 тыс. десятирублевок».

Самая востребованная монета – 10 рублей. За прошедший год их выдано 8,48 млн единиц — 34,45% от общего количества направленных в кредитные организации. 24,14% пришлось на 1 рубль, еще 21,82 % – на пятирублевые монеты. В кредитные организации отправились и 1700 монет номиналом в 1 копейку.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В лобовом ДТП в Сасовском районе пострадали люди

Новости Рязани
За рулём автомобиля Renault Logan ехал житель Сасова. Во время спуска с горы, он потерял управление и выехал на встречку. Там иномарка столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» с двумя пассажирами.
Узнать больше

В Рязани прошёл первый слёт вожатых РДШ

Новости Рязани
В четверг, 13 февраля, в Рязани прошёл Первый слёт вожатых регионального отделения РДШ. Слёт посетили около 150 рязанцев – заместители директоров по...
Узнать больше

В Рязанском районе подняли цены на проезд

Новости Рязани
С начала февраля в Рязанском районе выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает ГТРК «Ока».  Повышение довольно...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

При поддержке Роснефти в Рязани прошёл масштабный благотворительный концерт

Новости Рязани
В среду, 12 февраля, в Рязани выступил хор Сретенского монастыря при поддержке НК «Роснефть». Благотворительная концертная программа «Подвиг во имя любви» посвящена...
Узнать больше

Обзор новостей Рязани за 12 февраля

Новости Рязани
Что произошло в Рязани в минувшую среду? Появилась афиша главных событий Рязанской области на 2020 год. Такой календарь событий...
Узнать больше

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названа стоимость новой Toyota Corolla 2020 года

В лобовом ДТП в Сасовском районе пострадали люди

Трое погибли в лобовом ДТП под Тамбовом