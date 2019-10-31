В Рязанском онкологическом центре впервые провели лапароскопическую резекцию печени

В Рязанском онкологическом диспансере впервые проведена лапароскопическая операция на прямой кишке с резекцией левой доли печени. У пациента, которому 71 год, диагностировано злокачественное новообразование прямой кишки с опухолевым порождением печени. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.



– Это обширная операция, которая ранее проводилась только открытым способом. Хирургическое вмешательство проведено именно лапароскопическим путём с минимальной кровопотерей, в результате чего не потребовалось переливание крови, – рассказал Сергей Мерцалов, ассистент кафедры онкологии РязГМУ, к.м.н., врач-онколог Областного клинического онкологического диспансера.



Он рассказал, что пациенты все опухолевые очаги, которые были визуализированы, удалены, что в последующем обеспечит максимально высокую эффективность в проведении химиотерапии.



В Рязанском онкологическом диспансере лапароскопическая операция такого уровня выполнена впервые.

