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В Рязанском онкологическом центре впервые провели лапароскопическую резекцию печени

В Рязанском онкологическом диспансере впервые проведена лапароскопическая операция на прямой кишке с резекцией левой доли печени. У пациента, которому 71 год, диагностировано злокачественное новообразование прямой кишки с опухолевым порождением печени. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области. 

– Это обширная операция, которая ранее проводилась только открытым способом. Хирургическое вмешательство проведено именно лапароскопическим путём с минимальной кровопотерей, в результате чего не потребовалось переливание крови, –  рассказал Сергей Мерцалов, ассистент кафедры онкологии РязГМУ, к.м.н., врач-онколог Областного клинического онкологического диспансера.

Он рассказал, что пациенты все опухолевые очаги, которые были визуализированы, удалены, что в последующем обеспечит максимально высокую эффективность в проведении химиотерапии.

В Рязанском онкологическом диспансере лапароскопическая операция такого уровня выполнена впервые. 

– Это стало возможным, благодаря новому ультразвуковому электрохирургическому генератору, приобретенному в рамках Национального проекта «Здравоохранение», –  уточнил главный врач онкоцентра Михаил Рязанцев.

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