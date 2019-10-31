Не всё включено: что можно и что нельзя брать из отеля

Туристические журналы в разное время публиковали списки необычных вещей, которые гости уносили из отеля. Там нет тапочек, шампуней, халатов, зато есть шторы, ковры и даже камин. Вместе с экспертом по отдыху менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой мы решили выяснить, что действительно можно взять из номера, а что лучше не трогать.

В отношении отелей существует интересное правило восьми «S». Оно касается предметов, которые можно брать из номера отеля по двум причинам: они предназначены для одноразового использования или рекламных целей. Вот этот список:Soap — мыло;Shampoo — шампунь;Shower gel — гель для душа;Shower cap — шапочка для душа;Sewing kit — миниатюрный швейный набор;Shoe Shine Kits — набор для чистки ботинок;Stationery – канцелярские предметы: ручки, блокноты, буклеты, открытки;Slippers — тапочки.

Строго запрещено увозить халаты, полотенца, спальные принадлежности (подушки, одеяла, пододеяльники, простыни, матрасы), предметы интерьера (стулья, настольные лампы), посуду, произведения искусства (картины, статуэтки), технические устройства (телевизоры, пульты управления), пепельницы и другие предметы многоразового использования. Этот список можно продолжать до бесконечности, и он может показаться кому-то смешным, но случаи хищения случаются, и самые удивительные. Далее список очень странных краж.

Берлин: гость вырезал часть коврового покрытия и увёз с собой. Дубаи: забрали мини-холодильник и диван. Мадрид: унесли матрас. Лондон: постоялец снял с двери номера цифры. Лос-Анджелес: гость жил в номере из кинофильма «Красотка» и не смог уехать без мраморного камина.

По данным агентства lastminute.com, ежегодно отели теряют до 4000 $ на имуществе, которое гости забрали собой. У пятизвёздочных отелей эта цифра доходит до 15 000 $.Поэтому, если у вас есть сомнения, спросите на ресепшен отеля, можно ли забрать конкретную вещь на память.