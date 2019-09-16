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В Рязанской области завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Гавриловское Сасовского района, который жестоко избил палкой свою собаку по кличке Мухтар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. 

Об истории Мухтара стало известно после того, как о собаке сообщили зоозащитники. Псу пришлось провести операцию, а затем дорогостоящее лечение. 

После появления информации была проведена проверка, а затем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ о жестоком обращении с животными. В качестве наказания виновному может грозить штраф до 80 тысяч рублей, либо до 3 лет лишения свободы.

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