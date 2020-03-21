Второй случай коронавируса выявили в Рязанской области

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В Рязанской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа по предотвращения распространения болезни. Диагноз подтверждён у супруги первого заболевшего рязанца.



Сообщается, что оба инфицированных чувствуют себя удовлетворительно. Люди, с которыми они контактировали, выявлены и изолированы.



По состоянию на 16 часов субботы, 21 марта, в Рязани и области есть информация о 617 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. 540 человек находятся под наблюдением врачей. Не выявлен вирус у 77 обследованных.

