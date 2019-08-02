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В Рязанской области вынесли приговор иностранцу, убившему своего соотечественника

В Рязанской области суд признал 34-летнего гражданина Узбекистана виновным в убийстве соотечественника. Об этом сообщил сайт регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

В ходе следствия и суда было установлено, что преступление иностранец совершил вечером 8 декабря 2019 года. Находясь в нетрезвом состоянии, он встретил на улице посёлка Тума Клепиковского района своего 44-летнего земляка. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый один раз ударил своего оппонента в живот кухонным ножом. Пострадавший потерял много крови и через некоторое время умер в районной больнице.

Суд признал гражданина Узбекистана виновным и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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