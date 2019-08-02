Рязань – столица ВДВ! РИА «7 новостей» публикует подборку фотографий с участием десантников

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Рязань часто называют столицей ВДВ, ведь в нашем городе располагается единственное в России военное десантное училище.



Часто на различных городских мероприятиях можно увидеть выступления десантников, они являются постоянными участниками Парада Победы, в Высшей Лиге МС КВН играет команда «Умные люди».



За долгое время в архиве РИА «7 новостей» появилось множество фотографий с участием десантников. Некоторые из них мы сегодня предлагаем вашему вниманию.

