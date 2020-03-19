В Рязанской области подозреваемые в налоговом преступлении вернули более 22 миллионов рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении технического директора и главного бухгалтера одного из рязанских производственных предприятий, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления УЭБиПК УМВД России и межрайонной налоговой инспекции.



По данным следствия, в 2016 году технический директор и главный бухгалтер, являющиеся фактическими руководителями предприятия, в целях уклонения от уплаты НДС оформили с рядом фирм-однодневок фиктивные сделки по покупке товарно-материальных ценностей. Налоговые декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения относительно налоговых вычетов данного предприятия, были предоставлены в налоговую инспекцию. В результате указанных противоправных действий не уплачен налог на добавленную стоимость на сумму более 17 миллионов рублей.



В результате тесного межведомственного взаимодействия следственных органов, УЭБиПК УМВД России и межрайонной налоговой инспекции, направленного на возмещение причиненного бюджету ущерба, в ходе расследования уголовного дела подозреваемые в полном объёме оплатили имеющуюся недоимку по налогу на сумму более 17 миллионов рублей, а также начисленные за указанный период пени на сумму более 5 миллионов рублей, в связи с чем уголовное дело прекращено.

