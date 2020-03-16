В рязанских храмах стали чище мыть и использовать одноразовые стаканчики

В рязанских храмах усилили соблюдение санитарных мер из-за коронавируса. С такой рекомендацией выступила Русская православная церковь, сообщает ТКР.



Прихожан вместе с тем призывают к «сдержанности, сохранению трезвомыслия» и усиленной молитве о преодолении болезни. Об этом говорится в принятом заявлении священного синода.



Службы в рязанских храмах проходят в обычном режиме. В качестве меры профилактики при ежедневной уборке теперь используют дезинфицирующие средства. Также для запития после причастия используются одноразовые стаканчики.



При недомоганиях и вирусных заболеваниях прихожанам рекомендуют не приходить в храм. Протоиерей Арсений Вилков напоминает, что таинство причастия для болеющих прихожан священник может совершить на дому.

