В Рязанской области создана комиссия по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение в понедельник, 16 марта, подписал губернатор Николай Любимов.

Комиссия будет организовывать взаимодействие исполнительных органов государственной власти Рязанской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по оперативному решению вопросов предупреждения завоза и распространения инфекции.

Возглавил комиссию губернатор. В состав комиссии вошли члены Правительства региона, руководители ряда областных министерств, территориальных органов федеральных органов власти, в том числе представители региональных ведомств Роспотребнадзора и Росздравнадзора.