В Рязани прошёл Всероссийский день приема родителей дошкольников

В пятницу, 27 сентября, в День воспитателя и работников дошкольного образования в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошёл третий Всероссийский день приема родителей дошкольников. Мероприятие было организовано совместно с Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России».

На вопросы заявителей ответили депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина, министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа» Марина Денисова, начальник отдела лицензирования.

Многодетные родители подняли вопрос, связанный с нехваткой мест в ясельных группах.

Ольга Щетинкина рассказала, что в текущем году в рамках реализации национального проекта «Образование» в Рязани будет создано 380 дополнительных мест в ясельных группах. Это стало возможным благодаря возведению пристроек к пяти детским садам №№106, 139, 146, 150 и 154. Кроме этого, пристройки для ясельных групп были построены в двух детсадах города Рыбное, завешается строительство яслей в селе Дядьково Рязанского района.

– До конца 2021 года в Рязанской области будет создано 1990 дополнительных мест для детей до трёх лет, – отметила министр.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос, связанный с предоставлением преимущественного права детям из многодетных семей приема в одно образовательное учреждение.

Елена Митина рассказала, что в июле депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о предоставлении такого преимущественного права на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации.

– Считаю, что ко второму чтению в законопроект необходимо внести поправки, связанные с предоставлением такого права и при приеме в дошкольные образовательные учреждения, – отметила парламентарий.

Также был поднят вопрос, связанный с отменой льготного проезда в маршрутных такси для многодетных родителей и их детей, начислением НДФЛ за компенсацию оплаты за детский сад, льготным приемом в дошкольные образовательные учреждения, укомплектованием специализированных детских садов дефектологами.