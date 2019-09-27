Рязанская область и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил сайт правительства региона.



Перед началом церемонии состоялась рабочая встреча губернатора и председателя ПАО «Промсвязьбанк», в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия правительства Рязанской области и ПСБ в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории региона.



В ходе подписания соглашения Николай Любимов отметил, что документ направлен на поддержку в регионе социально-значимых и инвестиционных проектов, содействие в развитии малого и среднего предпринимательства.



– Для нас большое значение имеет сотрудничество с Промсвязьбанком, который входит в число крупнейших системно значимых банков России, – сказал Николай Любимов. – Конструктивное взаимодействие региона с банком особенно актуально в условиях реализации национальных проектов. Оно позволит нам обеспечить условия для обеспечения роста благосостояния и качества жизни людей и поступательного движения экономики.



Пётр Фрадков поблагодарил губернатора и команду правительства Рязанской области за плодотворное сотрудничество.



– Этот год для рязанского офиса ПСБ юбилейный – мы отмечаем 15 лет успешной работы в регионе. За это время нам удалось наладить эффективное взаимодействие с ведущими предприятиями, малым и средним бизнесом, – заявил Пётр Фрадков.



По его словам, Соглашение о сотрудничестве позволит еще больше укрепить позиции банка по всем бизнес-направлениям и внести свой вклад в развитие экономики региона, в поддержку предпринимательства.

