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Рязанская область и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил сайт правительства региона. 

Перед началом церемонии состоялась рабочая встреча губернатора и председателя ПАО «Промсвязьбанк», в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия правительства Рязанской области и ПСБ в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории региона.

В ходе подписания соглашения Николай Любимов отметил, что документ направлен на поддержку в регионе социально-значимых и инвестиционных проектов, содействие в развитии малого и среднего предпринимательства. 

– Для нас большое значение имеет сотрудничество с Промсвязьбанком, который входит в число крупнейших системно значимых банков России, – сказал Николай Любимов. – Конструктивное взаимодействие региона с банком особенно актуально в условиях реализации национальных проектов. Оно позволит нам обеспечить условия для обеспечения роста благосостояния и качества жизни людей и поступательного движения экономики.

Пётр Фрадков поблагодарил губернатора и команду правительства Рязанской области за плодотворное сотрудничество. 

– Этот год для рязанского офиса ПСБ юбилейный – мы отмечаем 15 лет успешной работы в регионе. За это время нам удалось наладить эффективное взаимодействие с ведущими предприятиями, малым и средним бизнесом, – заявил  Пётр Фрадков. 

По его словам, Соглашение о сотрудничестве позволит еще больше укрепить позиции банка по всем бизнес-направлениям и внести свой вклад в развитие экономики региона, в поддержку предпринимательства.

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