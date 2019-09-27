Рязанских воспитателей поздравили с профессиональным праздником

В пятницу, 27 сентября, в Рязани прошёл праздник, посвящённый Дню воспитателя и работников системы дошкольного образования.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина, ректор РИРО Андрей Кашаев, художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский.

– Сегодня дошкольное образование является приоритетным направлением в государственной политике. Строятся детские сады, вводятся новые образовательные стандарты и методики, закупается современное оборудование и игровые комплексы. Но по-прежнему дети и их родители ждут от наших педагогов доброты, тепла и заботы, – отметила Елена Митина. – Профессиональный праздник – это хорошая возможность напомнить нашему обществу как многогранна работа воспитателей, как интересен мир детства. И, конечно, это хорошая возможность сказать слова благодарности всем работникам дошкольных учреждений за их нелегкий труд, за профессионализм и мудрость, за любовь к детям и за желание сделать пребывание детей в детском саде насыщенным, интересным и полезным. Я поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, счастья, благополучия, любви и удачи.

Елена Митина вручила работникам дошкольных учреждений Почетные грамоты и премии от Профсоюза работников народного образования и науки РФ Рязанской области. Кроме этого, лучшим работникам были вручены региональные награды и Почетные грамоты министерства образования и молодёжной политики Рязанской области.

Вместе с воспитанниками детских садов города Рязани присутствующие совершили путешествие во времени и побывали в первом детском саде, открытом в середине XIX века Санкт-Петербурге, и в образовательном учреждении будущего, где вместо воспитателей детей обучают роботы.

Кроме этого, для гостей праздника были организованы фото-зоны, выставка-продажа методической литературы и выставка театральных костюмов.