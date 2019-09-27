«Старый город» поздравил Рязанский туристский центр

«Старый город» поздравил коллег из «Туристского информационного центра Рязанской области» с праздником – Всемирным днём туризма.



Управляющий гостиничного комплекса «Старый город» Дмитрий Васильевич Кондрусь поздравил коллектив Туристского Информационного центра Рязанской области с профессиональным праздником и пожелал директору центра Екатерине Николаевне Лукьяновой надёжных партнёров и благодарных гостей.



Говоря о важности работы Туристкого центра Дмитрий Васильевич отметил растущая популярность Рязани как туристического направления.



– Деятельность Туристского информационного центра помогает реализовать огромный потенциал туристического сектора Рязани, даёт возможность всё большему числу гостей насладиться красотами нашего края, – заявил он. – Отель «Старый город» приложит максимум усилий, чтобы отдых гостей Рязани был максимально комфортным, мы готовы предложить путешественникам настоящее рязанское гостеприимство в сочетании с европейским качеством сервиса.



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Всемирный день туризма World Tourism Day) – международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организацией в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В нашей стране празднуется с 1983 года.



Гостиничный «Старый Город» был возведён в 2017 году крупным местным застройщиком – «Северной Компанией» www.sk62.ru . Часть фасада отеля копирует архитектурный ансамбль главной улицы Мюнстера, города-побратима Рязани



«Старый город», 4-звездочный отель в европейском стиле находится в центре города в недалеко от Кремля. Рестораны отеля – «Неаполь» и «Бристоль» – уже получили популярность у рязанских гурманов. Конференц-залы отеля неоднократно принимали крупные муниципальных и международных форумов и конференций.



«Старый город» расположен по адресу: улица Мюнстерская дом 2. Аккаунт отеля в Instagram.

