В Рязани продезинфицировали общественный транспорт

7info
Новости Рязани

Руководителям рязанских учреждений посоветовали перевести подчинённых на работу из дома

Оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса в регионе рекомендовал руководителям учреждений организовать удалённый формат работы для подчинённых. По информации...
Узнать больше
Новости Рязани

Почта России приостанавливает приём международных отправлений в ряд стран

Почта России временно не будет принимать отправления, адресованные в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская журналистка заявила об угрозах

Главному редактору портала «Рязань. Лайф» Жанне Шепляковой поступили угрозы по телефону. Об этом сообщается на сайте СМИ.  Шеплякова рассказала,...
Узнать больше
Новости Рязани

В пятницу на нескольких улицах Рязани отключат электричество

В пятницу, 27 марта, в Рязани будут отключать электричество. Причина отключения – работы на воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской облдуме обсудили отчёт о работе полиции в 2019 году

В среду, 25 марта, на заседании Думы депутаты рассмотрели отчет о деятельности УМВД России по Рязанской области в 2019 году. Доклад представил начальник управления...
Узнать больше
-

Состоялось заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области. 

На нём обсуждалась реализация мер, направленных на снижение угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе. Особое внимание было уделено исполнению решений, озвученных Президентом РФ Владимиром Путиным, а также губернатором Рязанской области Николаем Любимовым в обращении к жителям региона, которое состоялось накануне. 

Был рассмотрен отчет о ходе профилактической работе в областном центре, организованной по Распоряжению Губернатора Николая Любимова. В настоящее время все структурные подразделения и подведомственные организации администрации Рязани работают в особом режиме. 

Обеспечено ежедневное проведение уборки и дезинфекции муниципального и коммерческого общественного транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров по территории города. Так, 26 марта дезинфекцию прошли 838 автобусов и троллейбусов. Обработка проводится, как в парках при возвращении транспорта, так и на линии после каждого рейса. Дезинфицирующие средства закуплены в нужных объемах. Размещена информация о мерах предосторожности и профилактики инфекций. 

В торговых центрах проводится уборка до 5 раз в день. Фото отчеты ежедневно предоставляются в администрацию города. Все ТЦ строго следуют правилам, установленным Роспотребнадзором. Кроме того, до организаций доведены превентивные меры, направленные на защиту граждан в предприятиях торговли и общественного питания, разработанные Минпромторгом России. 

Во всех школах, детских садах Рязани, учреждениях дополнительного образования осуществляется ежедневная дезинфекция.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

Новости Рязани
В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе...
Узнать больше

В Рязани продезинфицировали общественный транспорт

Новости Рязани
Состоялось заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области.  На нём обсуждалась реализация мер, направленных на снижение угрозы распространения коронавирусной...
Узнать больше

В поле под Рязанью обнаружили труп

Новости Рязани
Тело 33-летнего мужчины было найдено в поле у села Вышгород под Рязанью. Внешних следов насильственной смерти на трупе не было.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

Новости Рязани
В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе...
Узнать больше

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

В поле под Рязанью обнаружили труп

Аркадий Фомин поздравил мастеров сцены с Днём театра