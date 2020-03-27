В Рязани продезинфицировали общественный транспорт

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Состоялось заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области.

На нём обсуждалась реализация мер, направленных на снижение угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе. Особое внимание было уделено исполнению решений, озвученных Президентом РФ Владимиром Путиным, а также губернатором Рязанской области Николаем Любимовым в обращении к жителям региона, которое состоялось накануне.



Был рассмотрен отчет о ходе профилактической работе в областном центре, организованной по Распоряжению Губернатора Николая Любимова. В настоящее время все структурные подразделения и подведомственные организации администрации Рязани работают в особом режиме.



Обеспечено ежедневное проведение уборки и дезинфекции муниципального и коммерческого общественного транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров по территории города. Так, 26 марта дезинфекцию прошли 838 автобусов и троллейбусов. Обработка проводится, как в парках при возвращении транспорта, так и на линии после каждого рейса. Дезинфицирующие средства закуплены в нужных объемах. Размещена информация о мерах предосторожности и профилактики инфекций.



В торговых центрах проводится уборка до 5 раз в день. Фото отчеты ежедневно предоставляются в администрацию города. Все ТЦ строго следуют правилам, установленным Роспотребнадзором. Кроме того, до организаций доведены превентивные меры, направленные на защиту граждан в предприятиях торговли и общественного питания, разработанные Минпромторгом России.



Во всех школах, детских садах Рязани, учреждениях дополнительного образования осуществляется ежедневная дезинфекция.