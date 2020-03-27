Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе коронавирусной инфекции.

Согласно документу с 28 марта по 5 апреля временно будет приостановлена работа всех объектов торговли, рынков, ТРЦ и комплексов. Исключение составят аптеки и магазины, другие объекты, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Останутся под запретом ярмарки выходного дня. В будние дни ярмарочная торговля разрешается только при строгом соблюдении санитарных норм и правил.

Запрещается работа ресторанов, кафе, буфетов, баров и других предприятий общественного питания. Возможен режим доставки заказов и работы «на вынос». Запрет также накладывается на работу парикмахерских, салонов красоты, СПА и массажных салонов, бань, саун, других объектов, которые оказывают услуги с личным присутствием людей.

По 14 апреля вводится обязательное соблюдение режима самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет, а также людей с серьезными хроническими заболеваниями.

Организациям, предоставляющим услуги ЖКХ и услуги связи необходимо на этот период исключить меры ответственности за долги по оплате для граждан, находящихся в самоизоляции. Будет также обеспечена возможность дистанционного оформления больничных. Для граждан с симптомами ОРВИ, которые недавно вернулись из неблагополучных по эпидемической ситуации стран, а также людей в возрасте от 60 лет будет организовано медицинское обслуживание на дому.

Полностью ознакомиться с Распоряжением можно здесь.

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