В Рязани представили афишу культурных онлайн событий региона

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Министерство культуры и туризма Рязанской области подготовило афишу культурных онлайн событий региона. Об этом сообщила опергруппа правительства Рязанской области.

В условиях, ограничивающих посещение учреждений культуры, предусмотренных для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, министерством культуры и туризма Рязанской области и региональным Информационно-аналитическим отделом культуры и туризма подготовлен информационный путеводитель #ИнтересноДома.

В рамках проекта в Сети собраны самые яркие культурные события региона и ведущих мировых культурных центров, которые благодаря онлайн-формату стали доступны и совершенно бесплатны.

Ознакомиться с содержанием спецпроекта и перейти к просмотру событий можно по ссылке.